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Referendo na Itália busca mudanças à Constituição

Em entrevista ao CBN Vitória, Diego Mezzogiorno, vice presidente da Câmara de Comércio e Indústria Italiana e Cilmar Franceschetto, pesquisador da cultura italiana e jornalista capixaba, explicam os principais pontos de mudança que estão sendo propostos no referendo

Publicado em 01 de Dezembro de 2016 às 11:16

Publicado em 

01 dez 2016 às 11:16
A Itália realiza neste domingo (04) um referendo para reformar a constituição. Trata-se de uma proposta de reforma histórica, que reduzirá consideravelmente os poderes do Senado, algo inédito em 70 anos de história da república italiana. Em entrevista ao CBN Vitória, Diego Mezzogiorno, vice presidente da Câmara de Comércio e Indústria Italiana e Cilmar Franceschetto, pesquisador da cultura italiana e jornalista capixaba, explicam os principais pontos de mudança que estão sendo propostos no referendo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Diego Mezzagiorno e Cilmar Franceschetto - 01-12-16

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