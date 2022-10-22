Referência para pesquisas, saiba como visitar o museu de Ciências da Vida da Ufes

O Museu de Ciências da Vida (MCV) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) retomou, em setembro, suas atividades normais após ficar fechado, por conta da pandemia da Covid-19, desde março de 2020. O local passou uma ampla reforma e atualização de sua coleção. O museu é uma referência nacional e internacional, em especial pelo domínio da tecnologia da plastinação, e tem a missão de promover a difusão e educação científica, desenvolvendo diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão, cujo objetivo primordial é a transformação social através da educação. Em entrevista à CBN Vitória, o professor titular do Departamento de Morfologia da Ufes e coordenador do Museu de Ciências da Vida, Athelson Bittencourt, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Valllim - Athelson Bittencourt - 22-10-22
- - MAIS INFORMAÇÕES:
- São mais de 300 peças, incluindo espécimes anatômicos humanos plastinados, esqueletos de diversos animais, réplicas realistas de fósseis de hominídeos e animais raros, dentre outros. Acervo antes só disponíveis em grandes museus fora do país.
- NOVIDADES:
- - MÚSCULO FASCINANTE
- Corpo humano masculina com mais de 300 estruturas anatômicas em evidência, e 2 mil horas de um trabalho minucioso de dissecção que envolveu 30 alunos de medicina que aturam sob a coordenação do Prof. Dr. Athelson Stefanon Bittencourt do Departamento de Morfologia da Ufes.
- - TOMOGRAFIA
- Primeiro corpo humano fatiado e plastinado na América Latina, é composto por cortes transversais de 13 mm de espessura. Sua disposição representa as imagens de um exame tomográfico e é resultado de um trabalho especializado que durou 2 anos, envolvendo 10 participantes, entre alunos de mestrado, graduação, técnicos e professores da UFES. A plastinação é o que há de mais avançado no mundo em tecnologia de preservação de tecido biológico, que em síntese substitui toda a água do corpo por um polímero, o qual fica preservado para sempre e mantendo as características naturais do espécime.
- - VISITAÇÃO
- Onde: campus da Ufes, em Goiabeiras, Vitória
- Funcionamento: de terça a sexta, de 8h30 às 12h e de 14h às 17h; sábado: 09h às 13h;
- Agendamento para grupos e mais informações visite o site: www.mcv.ufes.br
- Entrada gratuita em outubro. Depois, R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)