Referência para pesquisas, saiba como visitar o museu de Ciências da Vida da Ufes

O Museu de Ciências da Vida (MCV) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) retomou, em setembro, suas atividades normais após ficar fechado, por conta da pandemia da Covid-19, desde março de 2020. O local passou uma ampla reforma e atualização de sua coleção. O museu é uma referência nacional e internacional, em especial pelo domínio da tecnologia da plastinação, e tem a missão de promover a difusão e educação científica, desenvolvendo diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão, cujo objetivo primordial é a transformação social através da educação. Em entrevista à CBN Vitória, o professor titular do Departamento de Morfologia da Ufes e coordenador do Museu de Ciências da Vida, Athelson Bittencourt, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!