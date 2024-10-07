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Eleições 2024

Reeleito, Wanderson Bueno quer resolver alagamentos em Viana

O atual prefeito foi um dos mais bem votados do país, com 92,49% dos votos válidos

Publicado em 07 de Outubro de 2024 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 out 2024 às 11:09
Wanderson Bueno (Podemos) vai governar Viana por mais quatro anos.
Wanderson Bueno (Podemos) vai governar Viana por mais quatro anos. Crédito: Arte AG
O atual prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), recebeu 92,49% dos votos válidos com 100% das urnas apuradas na noite deste domingo (6) e foi reeleito para mais quatro anos à frente do Executivo municipal ao receber 37.587 votos. A chapa vencedora foi a mesma que se elegeu em 2020, tendo Fábio Dias como vice-prefeito. Na cidade, além de Bueno, também eram candidatos o ex-secretário de Estado de Meio Ambiente Fabrício Machado (PV) e a advogada Luzinete Deolindo (DC), que tiveram 5,22% (2.123) e 2,28% (928) dos votos válidos no município, respectivamente. Wanderson foi eleito para seu primeiro mandato em 2020, tendo como principal cabo eleitoral Gilson Daniel, ex-prefeito da cidade. Gilson foi eleito deputado federal em 2022 e atualmente preside o Podemos no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (07), Bueno fala dos seus desafios para o próximo mandato. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Wanderson Bueno - 07-10-24.mp3

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