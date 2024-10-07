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Eleições 2024

Reeleito, Pazolini quer aumentar segurança em Vitória com mais guardas nas ruas

Ouça entrevista com o prefeito, reeleito com 56,22% dos votos válidos

Publicado em 07 de Outubro de 2024 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 out 2024 às 11:19
Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória
Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória Crédito: Arte: A Gazeta
O atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi reeleito, neste domingo (6), no primeiro turno da eleição municipal, com 56,22% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou João Coser (PT), que obteve 15,62%, seguido de Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), com 12,46%. Na sequência, aparecem Assumção (PL), com 9,55%; Camila Valadão (Psol), com 5,74%; e Du (Avante), com 0,42%. No total, foram registrados 199.486 votos, sendo 187.840 votos válidos. Houve 5.964 votos nulos (2,99% do total) e 5.682 em branco (2,85%). Em entrevista nesta segunda-feira (07) à CBN Vitória, Pazolini disse que pretende aumentar a segurança da cidade com mais guardas municipais nas ruas e também anunciou novas obras, como os projetos para as Ruas Gama Rosa e Sete, no Centro; na finalização de concursos como para professores da Educação Especial e no início dos trabalhos do mergulhão de Camburi.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lorenzo Pazolini - 07-10-24.mp3

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