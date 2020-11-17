Reeleito em Guarapari diz que não fechará a cidade no verão

Edson Magalhães, do PSDB, foi reeleito, no último domingo (15), prefeito de Guarapari (ES) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Edson Magalhães obteve 36,76% dos votos. Em entrevista nesta terça-feira (17) à CBN Vitória, Edson Magalhães falou sobre os desafios para o próximo mandato. Para o prefeito, como a cidade tem como sua principal fonte de renda o turismo, não pretende fechar a cidade no verão, já garantindo que apenas o carnaval segue indefinido.