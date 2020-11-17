Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ELEIÇÕES 2020

Reeleito em Guarapari diz que não fechará a cidade no verão

Ouça entrevista com o Edson Magalhães, do PSDB, reeleito, no último domingo (15), prefeito de Guarapari (ES)

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 12:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 nov 2020 às 12:48
Edson Magalhães, do PSDB, foi reeleito, no último domingo (15), prefeito de Guarapari (ES) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Edson Magalhães obteve 36,76% dos votos. Em entrevista nesta terça-feira (17) à CBN Vitória, Edson Magalhães falou sobre os desafios para o próximo mandato. Para o prefeito, como a cidade tem como sua principal fonte de renda o turismo, não pretende fechar a cidade no verão, já garantindo que apenas o carnaval segue indefinido.
Guarapari vai manter programação para o Réveillon, segundo o prefeito reeleito da cidade, Edson Magalhães (PSDB). A programação para a virada de ano vai contar, inclusive, com queima de fogos na orla. Sobre o carnaval 2021, ele aponta que ainda é precipitado falar do assunto sem que se tenha uma vacina.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Edson Magalhães - 17-11-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados