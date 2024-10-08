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Eleições 2024

Reeleito, Arnaldinho promete novas escolas e unidades de saúde ainda neste mandato

Ouça entrevista com o prefeito, reeleito com 79,04% dos votos válidos

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 12:42

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

08 out 2024 às 12:42
Arnaldinho Borgo eleito em
Arnaldinho Borgo foi reeleito em Vila Velha Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta
Com 79,04% dos votos válidos, Arnaldinho Borgo (Podemos) foi reeleito no domingo (6) para comandar Vila Velha por mais quatro anos. O prefeito obteve a preferência de 193.451 eleitores e se tornou o prefeito eleito com o maior percentual de votos válidos da cidade canela-verde, pelo menos nos últimos 52 anos. O maior percentual encontrado nos registros da Justiça Eleitoral foi o de 1972, quando Solon Borges Marques se elegeu com 70,5% dos votos válidos em Vila Velha. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito reeleito creditou o resultado ao diálogo institucional, especialmente com o Governo do Estado, e prometeu a entrega de obras ainda neste mandato, como unidades básicas de saúde e a Ponte da Madalena. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Nadedja Calado - Arnaldinho Borgo - 08-10-24.mp3

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