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SAÚDE E BEM-ESTAR

Reduzir o consumo de carne vermelha ajuda a desinflamar o organismo?

Confira os prós e contras na entrevista com o médico Roger Bongestab, nutrólogo, cirurgião e professor da pós-graduação em Nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Acompanhe!

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 09:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mai 2021 às 09:30
Você tem o hábito de comer carne vermelha? Adora um churrasco? Pois saiba que o consumo de carne vermelha influencia em uma maior inflamação do organismo, o que pode favorecer o surgimento de doenças cardiovasculares. Sim, a carne vermelha tem seus prós: são fonte de proteínas e vitamina B3, B6 e B12, por exemplo. Mas também tem seus contras: aminoácidos que, se ingeridos em excesso, fazem com que o fígado produza uma substância que leva a inflamação nas artérias.
Mas qual é uma quantidade de consumo considerada saudável da carne vermelha? Devo diminuir o consumo para desinflamar o organismo? Quem nos ajuda a responder é o médico Roger Bongestab, que é nutrólogo, cirurgião, professor da pós-graduação em Nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Acompanhe!
Outro problema da carne vermelha é o alto teor de gordura saturada, principalmente nos cortes mais gordurosos. Esse tipo de gordura provoca uma resposta inflamatória do corpo. Bongestab explica que o organismo vê aquilo como uma agressão e produz substâncias de defesa, como as interleucinas. Só que os níveis altos e constantes destas moléculas fazem com que elas deixem de ter efeito protetor e passem a favorecer o ganho de peso e outros prejuízos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roger Bongestab - 15-05-21.mp3
 

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