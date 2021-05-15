Reduzir o consumo de carne vermelha ajuda a desinflamar o organismo?

Você tem o hábito de comer carne vermelha? Adora um churrasco? Pois saiba que o consumo de carne vermelha influencia em uma maior inflamação do organismo, o que pode favorecer o surgimento de doenças cardiovasculares. Sim, a carne vermelha tem seus prós: são fonte de proteínas e vitamina B3, B6 e B12, por exemplo. Mas também tem seus contras: aminoácidos que, se ingeridos em excesso, fazem com que o fígado produza uma substância que leva a inflamação nas artérias.

Mas qual é uma quantidade de consumo considerada saudável da carne vermelha? Devo diminuir o consumo para desinflamar o organismo? Quem nos ajuda a responder é o médico Roger Bongestab, que é nutrólogo, cirurgião, professor da pós-graduação em Nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Acompanhe!

Outro problema da carne vermelha é o alto teor de gordura saturada, principalmente nos cortes mais gordurosos. Esse tipo de gordura provoca uma resposta inflamatória do corpo. Bongestab explica que o organismo vê aquilo como uma agressão e produz substâncias de defesa, como as interleucinas. Só que os níveis altos e constantes destas moléculas fazem com que elas deixem de ter efeito protetor e passem a favorecer o ganho de peso e outros prejuízos.