Redução no preço do diesel: entenda como funciona o cálculo

A Agência Nacional do Petróleo aprovou a realização de uma Tomada Pública de Contribuições, prevista para acontecer entre 11 de junho e 2 de julho. O objetivo, segundo a agência, é consultar a sociedade sobre a periodicidade do repasse dos reajustes de preços de combustíveis. Paralelamente à consulta o governo federal está disposto a multar postos de combustíveis que não aplicarem a redução de R$ 0,46 no preço final do diesel.

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (06) revela que apenas em 4 estados, houve queda no preço de referência do diesel: São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Paraná, o que contribui para o repasse do desconto para o preço cobrando nas bombas nestes estados. Destes estados, apenas o ES antecipou o desconto de R$ 0,46. Em SP, a queda foi de R$ 0,37; no Paraná, diminuição de R$ 0,25; e no MS, redução de R$ 0,08.

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Executivo do Ministério das Minas e Energia, Marcio Felix, acredita que no máximo, em duas semanas, os preços já estejam com o desconto, conforme orientação do governo.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Márcio Félix - 06-06-18

No Espírito Santo o desconto já está valendo desde a última segunda-feira (04), conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Fazenda, Bruno Funchal. O consumidor pode verificar, inclusive, quem está praticando o menor preço através de um aplicativo da Sefaz.