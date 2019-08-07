Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Redução na tarifa da BR 101 dever ser homologada nos próximos dias
VALOR DO PEDÁGIO

Redução na tarifa da BR 101 dever ser homologada nos próximos dias

O percentual estimado é de 2,57%, segundo o deputado Sergio Vidigal

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 12:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 ago 2019 às 12:40
O pedágio cobrado na BR 101, no Espírito Santo, terá seu valor reduzido nos próximos dias em 2,57%. De acordo com o deputado Sergio Vidigal, coordenador dos trabalhos na Comissão de Fiscalização Externa do Contrato da BR 101 da Câmara dos Deputados, já na próxima reunião da comissão, marcada para 13 de agosto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres já terá homologado a decisão.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Deputado Sérgio Vidigal - 07-08-19
O anúncio da redução da tarifa foi feito nesta terça-feira (06) pelo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Mário Rodrigues Júnior. "Vamos aplicar o reajuste e a tarifa será negativa", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados