Redução na tarifa da BR 101 dever ser homologada nos próximos dias

O pedágio cobrado na BR 101, no Espírito Santo, terá seu valor reduzido nos próximos dias em 2,57%. De acordo com o deputado Sergio Vidigal, coordenador dos trabalhos na Comissão de Fiscalização Externa do Contrato da BR 101 da Câmara dos Deputados, já na próxima reunião da comissão, marcada para 13 de agosto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres já terá homologado a decisão.