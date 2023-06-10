Redes sociais: especialistas apontam para "risco profundo" em crianças e adolescentes

Um alerta de saúde divulgado recentemente chamou a atenção. Embora os efeitos das mídias sociais na saúde mental dos adolescentes ainda não tenham sido totalmente compreendidos e que as redes possam ser benéficas para alguns usuários, há claros indicadores de que as redes sociais também podem representar risco profundo de danos à saúde mental e ao bem-estar de crianças e adolescentes". Em entrevista à CBN Vitória, o doutor em psicologia e professor universitário, Eduardo Miranda, fala sobre o assunto.