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Comportamento

Redes sociais: especialistas apontam para "risco profundo" em crianças e adolescentes

Ouça entrevista com o Doutor em Psicologia, Eduardo Miranda

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 jun 2023 às 11:42
Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia
Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia Crédito: Freepik
Um alerta de saúde divulgado recentemente chamou a atenção. Embora os efeitos das mídias sociais na saúde mental dos adolescentes ainda não tenham sido totalmente compreendidos e que as redes possam ser benéficas para alguns usuários, há claros indicadores de que as redes sociais também podem representar risco profundo de danos à saúde mental e ao bem-estar de crianças e adolescentes". Em entrevista à CBN Vitória, o doutor em psicologia e professor universitário, Eduardo Miranda, fala sobre o assunto. 
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - EDUARDO SILVA - 14.36s - 10-06-23.mp3

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