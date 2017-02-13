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Redes Sociais

ENTREVISTA

Redes sociais e a influência no comportamento das pessoas

Cada vez mais as pessoas estão trocando o convívio social presencial pelo virtual

Publicado em 13 de Fevereiro de 2017 às 19:27

Publicado em 

13 fev 2017 às 19:27
Nos últimos dias, diante dos problemas envolvendo a questão da segurança pública no Espírito Santo, um fato, em especial, também chamou a atenção: a quantidade de compartilhamento de informações falsas - incluindo, é claro, os boatos - deixou em alerta sobre o papel das redes sociais na vida humana. Para explicar a questão, conversamos com o psicólogo Cristiano Nabuco, do Programa de Transtornos do Impulso do IPq - Instituto de Psiquiatria do HC (Hospital das Clínicas).
Entrevista - Patricia Vallim - Cristiano Nabuco - 13-02-17.mp3

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