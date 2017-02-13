Redes sociais e a influência no comportamento das pessoas

Nos últimos dias, diante dos problemas envolvendo a questão da segurança pública no Espírito Santo, um fato, em especial, também chamou a atenção: a quantidade de compartilhamento de informações falsas - incluindo, é claro, os boatos - deixou em alerta sobre o papel das redes sociais na vida humana. Para explicar a questão, conversamos com o psicólogo Cristiano Nabuco, do Programa de Transtornos do Impulso do IPq - Instituto de Psiquiatria do HC (Hospital das Clínicas).