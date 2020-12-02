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Rede privada: MP requer que Procons fiscalizem matrículas

Ouça entrevista com a promotora de Justiça Sandra Lengruber, responsável pela Promotoria de Justiça do Consumidor de Vitória

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 12:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 dez 2020 às 12:52
Em meio às discussões que envolvem a educação e o ano letivo 2021 na rede privada, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) requisitou ao Procon Estadual e aos Procons municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, que fiscalizem o cumprimento da Notificação Recomendatória nº 6/2020, expedida em outubro pela instituição em relação às condições de matrícula e rematrícula dos ensinos fundamental e médio das escolas particulares.
Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (02), a promotora de Justiça Sandra Lengruber, responsável pela Promotoria de Justiça do Consumidor de Vitória, explica que os estabelecimentos de ensino tem o dever de informar o que efetivamente está sendo cobrado da família com o valor da mensalidade. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sandra Lengruber - 02-12-20
NOTA SINEPE:
"O Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo - Sinepe/ES informa que, desde o dia 27 de novembro divulgou, encaminhou e orientou seus sindicalizados sobre o retor da Notificação Recomendatória nº 08/2020 do Ministério Público do Espírito Santo - 35ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória".
 

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