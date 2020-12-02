Rede privada: MP requer que Procons fiscalizem matrículas

Em meio às discussões que envolvem a educação e o ano letivo 2021 na rede privada, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) requisitou ao Procon Estadual e aos Procons municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, que fiscalizem o cumprimento da Notificação Recomendatória nº 6/2020, expedida em outubro pela instituição em relação às condições de matrícula e rematrícula dos ensinos fundamental e médio das escolas particulares.

Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (02), a promotora de Justiça Sandra Lengruber, responsável pela Promotoria de Justiça do Consumidor de Vitória, explica que os estabelecimentos de ensino tem o dever de informar o que efetivamente está sendo cobrado da família com o valor da mensalidade.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Sandra Lengruber - 02-12-20

NOTA SINEPE: