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Entrevista

Rede hoteleira de Vitória está totalmente ocupada para Réveillon na Capital

Informação é da prefeitura. A virada de ano de Vitória deve gerar uma movimentação econômica na cidade de R$ 12 milhões

Publicado em 31 de Dezembro de 2016 às 11:00

Publicado em 

31 dez 2016 às 11:00
A rede hoteleira de Vitória está totalmente ocupada, dentre seus mais de 6,7 mil leitos, de acordo com o secretário de Turismo, Trabalho e Renda, Leonardo Krohling. A movimentação se deve à festa de virada de ano na capital. “Teremos shows musicais, encontro de food trucks e fogos de artifício disparado de balsas fundeadas em alto-mar. Serão sete minutos de show pirotécnico na Orla de Camburi”, informou.
O trânsito será interditado na região. Quem for de carro até o local deve fazer isso até o início da noite para evitar congestionamentos. A maioria dos estacionamentos disponíveis estará no interior dos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia, de acordo com o secretário. “Do mesmo jeito a gente sempre recomenda que as pessoas utilizem o transporte público”, complementou Krohling.
Entrevista - Paulo Rogerio - Leonardo Krohling - 31-12-2016

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