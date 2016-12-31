Rede hoteleira de Vitória está totalmente ocupada para Réveillon na Capital

A rede hoteleira de Vitória está totalmente ocupada, dentre seus mais de 6,7 mil leitos, de acordo com o secretário de Turismo, Trabalho e Renda, Leonardo Krohling. A movimentação se deve à festa de virada de ano na capital. “Teremos shows musicais, encontro de food trucks e fogos de artifício disparado de balsas fundeadas em alto-mar. Serão sete minutos de show pirotécnico na Orla de Camburi”, informou.

O trânsito será interditado na região. Quem for de carro até o local deve fazer isso até o início da noite para evitar congestionamentos. A maioria dos estacionamentos disponíveis estará no interior dos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia, de acordo com o secretário. “Do mesmo jeito a gente sempre recomenda que as pessoas utilizem o transporte público”, complementou Krohling.