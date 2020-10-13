Rede estadual: 25% dos alunos devem retornar ao presencial

A partir desta terça-feira (13), as atividades presenciais para estudantes de nível médio da rede estadual do Espírito Santo foram retomadas - as atividades estavam suspensas nas redes pública e privada, desde março, devido à pandemia do novo coronavírus. O retorno das aulas nas escolas públicas estaduais vai respeitar um revezamento. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que cerca de 25% do total de alunos da rede Estadual de ensino devem retornar as escolas. O retorno das atividades presenciais nas escolas públicas estaduais acontece de forma gradual, em etapas e com revezamento, alternando momentos presenciais e não presenciais, e com um número menor de estudantes por turma/sala, considerando o distanciamento físico e as medidas de segurança. Confira!