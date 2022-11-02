Redação do Enem: professor da dicas e orientações para tirar uma nota 1000

Nos dias 13 e 20 deste mês, milhares de estudantes estarão fazendo a prova do Enem. E além das 45 questões de Ciências Humanas e das 45 questões de Linguagens e Códigos, o estudante que for prestar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também vai fazer a Redação. A prova é no formato dissertativo-argumentativo e vale mil pontos. E para ajudar aqueles estudantes que ainda estão com dúvidas de como se preparar para escreverem um bom texto no dia da prova, em entrevista a Rádio CBN Vitória, o professor de redação, Lúcio Manga, trás dicas e orientações sobre o assunto. Ouça a conversa completa.