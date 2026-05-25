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Saúde

Recutramento de voluntários da Doença de Sjögren no ES; saiba como vai funcionar

O trabalho é coordenado pela médica reumatologista Valéria Valim

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mai 2026 às 11:18
Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam)
Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) Crédito: Ufes/Divulgação
Pesquisadores do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), ligado à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), irão fazer um trabalho de recrutamento de pacientes com a chamada "Doença de Sjögren", para que eles possam ser examinados e terem oportunidade de acesso a novos medicamentos através de protocolos de pesquisa clínica. É uma doença autoimune sistêmica, mas que afeta, sobretudo, as glândulas lacrimais e salivares. O trabalho é coordenado pela médica reumatologista Valéria Valim, pesquisadora à frente do projeto.
Segundo informações da Sociedade Brasileira de Reumatologia, trata-se de uma doença auto-imune que se caracteriza, principalmente, pela manifestação de secura ocular e na boca associada à presença de auto-anticorpos ou sinais de inflamação glandular. Algumas células brancas (chamadas de linfócitos) invadem vários órgãos e glândulas, principalmente as glândulas lacrimais e salivares, produzindo um processo inflamatório que acaba por prejudicá-los, impedindo suas funções normais.
A médica explica. "Pacientes com a Doença de Sjögren, que têm o anti-Ro positivo, têm queixas de secura e que querem fazer um acompanhamento no Hospital Universitário e ter a oportunidade de acesso a novos medicamentos, que estão chegando. Será realizada uma consulta, no dia 30 de maio, sábado, de 7h às 13h, com o agendamento, para preechimento dos dados e será feito o contato com esses pacientes", explica.
O Hucam tem um ambulatório para tratamento da doença, via Sistema Único de Saúde (SUS). Em geral, ela explica, é uma doença "desconhecida" e, por isso, demora até o paciente achar o diagnóstico. Em entrevista à CBN Vitória, a médica detalha o assunto. Ouça a conversa completa! 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Valéria Valim - 25-05-26.mp3
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