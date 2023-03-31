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Economia

Recursos provenientes do leilão da ES Gás serão utilizados em investimentos de logística

Ouça entrevista com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande

Publicado em 31 de Março de 2023 às 12:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 mar 2023 às 12:12
Homem opera sistema de gasoduto da Petrobras
Homem opera sistema de gasoduto da Petrobras Crédito: Luciano Piva I Agência Petrobras
Acontece, nesta sexta-feira (31), o leilão de desestatização da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás), na B3, em São Paulo. Avaliada em R$ 1,3 bilhão, a ES Gás tem dois interessados. Os envelopes foram entregues na última segunda-feira (27) e o vencedor será conhecido às 14 horas. O Governo do Espírito Santo é dono de 51% das ações da companhia, que tem a Vibra (Governo Federal) dona das outras 49%. Tanto Governo do Estado quanto a Vibra irão vender 100% de seus ativos. Segundo o Executivo estadual, "a desestatização da ES Gás visa a melhorar a qualidade dos serviços de distribuição de gás natural nos municípios atendidos pela empresa, além de dinamizar o investimento em infraestrutura pela iniciativa privada". Em entrevista à CBN Vitória, o governador Renato Casagrande, que já está em São Paulo para acompanhar a abertura das propostas, adiantou que entre as interessadas estão uma multinacional e um grupo brasileiro. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 31-03-23.mp3

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