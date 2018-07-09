Recurso no INSS será automático a partir de 10 de julho

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciará, em 10 de julho, nesta terça-feira, as análises automáticas de recursos a serem enviados para julgamento nas Juntas de Recursos da Previdência. Assim, o Instituto Nacional começa a fazer as avaliações de recursos de pedidos de aposentadoria de forma automática, o que deve diminuir consideravelmente o tempo de resposta ao segurado. As análises de recursos são feitas quando o órgão nega o pedido de benefício, e o trabalhador entra com pedido de nova apreciação. O novo sistema vai valer para solicitações de aposentadorias por idade e tempo de contribuição.

De acordo com o INSS, se o sistema apontar que a reclamação do segurado é procedente, o benefício será concedido de forma automática, assim como já funciona com as aposentadorias, desde o ano passado. Caso exista alguma inconsistência, só aí o processo seguirá para análise de uma Junta de Recursos.

Além disso, a partir do dia 16, na próxima segunda-feira, o INSS adotará um novo sistema para consultas ao extrato previdenciário do trabalhador, também conhecido como CNIS. O segurado pode obter o extrato pela Internet, no site do INSS (Meu INSS), ou fazer o agendamento, por meio do telefone 135, para buscar o extrato em uma unidade de atendimento do INSS.

Essa mudança na forma de acesso ao extrato previdenciário (também conhecido como extrato CNIS) e outras certidões que já podem ser obtidas na Internet tem como objetivo agilizar o fluxo nas agências, o que resultará na redução do tempo de espera para os segurados que procuram uma agência do INSS para requerer um benefício.