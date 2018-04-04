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PRISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA

"Recorrer em liberdade nas quatro instâncias é para poucos", avalia procurador

Para Sócrates de Souza, só quem tem recursos consegue pagar por uma defesa por muitos anos

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 12:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 abr 2018 às 12:30
Nesta quarta-feira (04) acontece a Sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que deve julgar o pedido de Habeas Corpus preventivo feito pela defesa do ex-presidente Lula para a prisão em segunda instância.
No Espírito Santo, integrantes do Ministério Público Estadual e também do Ministério Público Federal entendem que a Corte deve manter a decisão tomada em 2016, ou seja, para que seja declinado o pedido de HC e seja conferida a prisão em segunda instância ao ex-presidente. 
O procurador do Ministério Público Estadual, Sócrates de Souza, acredita que a sensação de impunidade tende a aumentar com uma decisão do STF contra a prisão em caso de condenação em segunda instância. Sócrates também destaca que a possibilidade de se recorrer em liberdade nas quatro instâncias da justiça é uma condição para poucos, já que depende de recursos para custear a defesa.
 
No país, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário entregaram na última segunda-feira (02) no STF um abaixo-assinado com mais de 5 mil assinaturas contendo argumentos a favor da manutenção da possibilidade de prisão de condenados em segunda instância.
Vale lembrar que, previamente, em 2016, o próprio Supremo havia definido, após voto de maioria, a decisão de que deve ocorrer a prisão em segunda instância. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Sócrates de Souza - 04-04-18

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