Reconhecimento facial por câmeras ajuda a prender criminosos no ES; entenda

Trinta e quatro pessoas foram presas nos dois últimos meses do ano passado com o uso da tecnologia de reconhecimento facial, que utiliza câmeras de monitoramento, como as que estão em ônibus e prédios públicos. A identificação é feita por meio de inteligência artificial, que a partir da “leitura” dos rostos das pessoas, localiza a presença de criminosos, dos que possuem mandado de prisão em aberto ou estão foragidos. As informações foram trazidas pela comentarista Vilmara Fernandes, em "A Gazeta", nesta semana.

O projeto piloto foi lançado em setembro do ano passado pelo governo do Estado. E nos meses de novembro e dezembro as centrais de monitoramento começaram a receber os alertas de identificação, o que permitiu chegar à localização destas pessoas. A maioria dos casos foi por roubo e tráfico, mas há situações de homicídio. Entre os 32, alguns foram detidos por mais de um tipo de crime, e ao todo foram cumpridos 45 mandados de prisão. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!