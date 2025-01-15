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Segurança

Reconhecimento facial por câmeras ajuda a prender criminosos no ES; entenda

Desde a implantação do projeto-piloto, 34 pessoas foram presas com o uso da tecnologia

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 11:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 jan 2025 às 11:12
Reconhecimento facial
Reconhecimento facial Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Advobe Firefly
Trinta e quatro pessoas foram presas nos dois últimos meses do ano passado com o uso da tecnologia de reconhecimento facial, que utiliza câmeras de monitoramento, como as que estão em ônibus e prédios públicos. A identificação é feita por meio de inteligência artificial, que a partir da “leitura” dos rostos das pessoas, localiza a presença de criminosos, dos que possuem mandado de prisão em aberto ou estão foragidos. As informações foram trazidas pela comentarista Vilmara Fernandes, em "A Gazeta", nesta semana.
O projeto piloto foi lançado em setembro do ano passado pelo governo do Estado. E nos meses de novembro e dezembro as centrais de monitoramento começaram a receber os alertas de identificação, o que permitiu chegar à localização destas pessoas. A maioria dos casos foi por roubo e tráfico, mas há situações de homicídio. Entre os 32, alguns foram detidos por mais de um tipo de crime, e ao todo foram cumpridos 45 mandados de prisão. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Leonardo Damasceno - 15-01-25.mp3

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