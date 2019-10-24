Reconhecimento facial já é utilizado para chamada em aula no ES

Professores fazem chamada usando reconhecimento facial Crédito: Fernando Madeira

Professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) implementaram um novo modo para conferir a presença de estudantes na aula: o reconhecimento facial. Deixado de fora o modelo tradicional da chamada, é utilizada uma tecnologia de inteligência artificial, por meio do aplicativo IAmhere, desenvolvido pelo Laboratório de Extensão em Desenvolvimento de Soluções (Leds) do Ifes Campus Serra. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o coordenador do projeto e professor de Engenharia de Software, Fabiano Borges Ruy, explica que a aula ganha mais agilidade para o conteúdo principal. "Uma chamada convencional que dura 3 a 5 minutos é reduzida para 20 a 30 segundos”, destacou. Mas, além disso, o aplicativo armazena todas as informações, que podem servir para conferência posterior.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Fabiano Borges - 24-10-19

Fabiano Borges Ruy diz que já foi procurado por uma faculdade privada sobre o funcionamento desse sistema.

Saiba mais:

O cadastro dos alunos pode ser feito com uma foto coletiva ou individual, tanto o aluno quanto o professor podem fazê-lo pelo aplicativo, precisando apenas do nome e o número de matrícula do estudante. A partir das fotos, o sistema é treinado com as faces dos alunos para posterior reconhecimento.

Durante as aulas, com o IAmHere aberto no celular, o professor pede que todos os alunos olhem para a câmera do dispositivo. Através da foto tirada, o aplicativo identifica quais partes da imagem são faces e depois as reconhece, comparando-as com as faces previamente cadastradas. Então, uma lista dos alunos presentes e ausentes é exibida para o professor. Após a chamada, cada aluno recebe uma notificação, que informa o registro de presença ou de ausência.