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Tecnologia na sala

Reconhecimento facial já é utilizado para chamada em aula no ES

Sistema foi desenvolvido por alunos de Sistemas de Informação do Ifes da Serra. Conheça

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 19:59

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 out 2019 às 19:59
Professores fazem chamada usando reconhecimento facial Crédito: Fernando Madeira
 
Professores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) implementaram um novo modo para conferir a presença de estudantes na aula: o reconhecimento facial. Deixado de fora o modelo tradicional da chamada, é utilizada uma tecnologia de inteligência artificial, por meio do aplicativo IAmhere, desenvolvido pelo Laboratório de Extensão em Desenvolvimento de Soluções (Leds) do Ifes Campus Serra. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o coordenador do projeto e professor de Engenharia de Software, Fabiano Borges Ruy, explica que a aula ganha mais agilidade para o conteúdo principal. "Uma chamada convencional que dura 3 a 5 minutos é reduzida para 20 a 30 segundos”, destacou. Mas, além disso, o aplicativo armazena todas as informações, que podem servir para conferência posterior.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Fabiano Borges - 24-10-19
Fabiano Borges Ruy diz que já foi procurado por uma faculdade privada sobre o funcionamento desse sistema.
Saiba mais:
O cadastro dos alunos pode ser feito com uma foto coletiva ou individual, tanto o aluno quanto o professor podem fazê-lo pelo aplicativo, precisando apenas do nome e o número de matrícula do estudante. A partir das fotos, o sistema é treinado com as faces dos alunos para posterior reconhecimento.
Durante as aulas, com o IAmHere aberto no celular, o professor pede que todos os alunos olhem para a câmera do dispositivo. Através da foto tirada, o aplicativo identifica quais partes da imagem são faces e depois as reconhece, comparando-as com as faces previamente cadastradas. Então, uma lista dos alunos presentes e ausentes é exibida para o professor. Após a chamada, cada aluno recebe uma notificação, que informa o registro de presença ou de ausência.
Atualmente, o aplicativo está sendo utilizado por dois professores em turmas de diversos tamanhos, chegando a até 40 alunos. Além disso, está sendo concluída a integração do aplicativo com o sistema acadêmico do Ifes, fazendo com que os registros de frequência sejam transferidos diretamente para o sistema oficial da instituição.

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