Reconhecimento facial: 150 criminosos capturados com uso de tecnologia no ES

Reconhecimento facial Crédito: Shutterstock

Através de um novo sistema de reconhecimento facial, as câmeras do Governo do Estado estão fazendo a leitura facial de pessoas que passarem em frente a elas. O sistema compara as imagens registradas com diversos bancos de dados disponíveis e desde o lançamento do projeto piloto, ocorrido na última semana, a tecnologia já ajudou a prender 150 pessoas com mandados de prisão em aberto no Estado, sendo acusados de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes.

Ainda segundo informações da Sesp, "as câmeras estão instaladas em locais e prédios públicos, além de parte da frota do Sistema Transcol. Seus locais exatos não são divulgados para garantir a eficácia do recurso. O Projeto Piloto está em fase de finalização e, em breve, o sistema passará a operar de forma plena", acrescenta a Sesp. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Jordano Leite, gerente de Operações Técnicas da Sesp, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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OPERACIONALIZAÇÃO:

A câmera identifica uma pessoa com mandado de prisão em aberto ou registrada como desaparecida e emite um alerta automaticamente para a equipe que atua no Ciodes (190);

Essa equipe analisa as informações recebidas e, se confirmada a possibilidade de acerto, encaminha o comunicado para a polícia, que realiza a abordagem em campo;

Nesta terceira etapa, cabe aos policiais confirmar presencialmente a identidade da pessoa, solicitando documento de identificação e validando com as bases oficiais;