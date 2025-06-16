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Segurança

Reconhecimento facial: 150 criminosos capturados com uso de tecnologia no ES

Ouça entrevista como delegado Jordano Leite, gerente de Operações Técnicas da Sesp

Publicado em 16 de Junho de 2025 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 jun 2025 às 11:19
Reconhecimento facial
Reconhecimento facial Crédito: Shutterstock
Através de um novo sistema de reconhecimento facial, as câmeras do Governo do Estado estão fazendo a leitura facial de pessoas que passarem em frente a elas. O sistema compara as imagens registradas com diversos bancos de dados disponíveis e desde o lançamento do projeto piloto, ocorrido na última semana, a tecnologia já ajudou a prender 150 pessoas com mandados de prisão em aberto no Estado, sendo acusados de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes.
Ainda segundo informações da Sesp, "as câmeras estão instaladas em locais e prédios públicos, além de parte da frota do Sistema Transcol. Seus locais exatos não são divulgados para garantir a eficácia do recurso. O Projeto Piloto está em fase de finalização e, em breve, o sistema passará a operar de forma plena", acrescenta a Sesp. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Jordano Leite, gerente de Operações Técnicas da Sesp, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jordano Leite - 16-06-25.mp3
OPERACIONALIZAÇÃO:
A câmera identifica uma pessoa com mandado de prisão em aberto ou registrada como desaparecida e emite um alerta automaticamente para a equipe que atua no Ciodes (190);
Essa equipe analisa as informações recebidas e, se confirmada a possibilidade de acerto, encaminha o comunicado para a polícia, que realiza a abordagem em campo;
Nesta terceira etapa, cabe aos policiais confirmar presencialmente a identidade da pessoa, solicitando documento de identificação e validando com as bases oficiais;
Caso a identidade seja confirmada e o mandado esteja em aberto, a equipe policial realiza a prisão.

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