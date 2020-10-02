Reclamações contra telemarketing aumentaram 75% durante a pandemia

Reclamações contra os serviços de telemarketing aumentaram 75% durante a pandemia de coronavírus. Segundo o diretor-presidente do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Rogério Athayde, não somente reclamações de ligações indesejadas aos consumidores, como também de chamadas "fantasmas".
O que são as "chamadas fantasmas" e como evitá-las
Você também recebe centenas de ligações de números desconhecidos que simplesmente não completam? Problemas decorrentes de ligações indesejadas de telemarketing feitas por sistemas automatizados, os chamados "robocalls", por exemplo, tiram o sono de qualquer um. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o diretor-presidente do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Rogério Athayde, explica como o consumidor deve proceder nesse tipo de situação.
Especialistas da área digital apontam que essas ligações acontecem por dois motivos, principalmente. O primeiro é que as empresas de telemarketing usam uma espécie de disparador-carrossel de ligações. Nesse tipo de ligação, as empresas se aproveitam da grande quantidade de números de telefones cadastrados em uma base de dados e utilizam um disparador automático. Mesmo recusando a oferta, muitos consumidores continuam sofrendo com as ligações insistentes. As chamadas fantasmas também são feitas para validar um número de telefone.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogerio Ataide - 02-10-20
NO ES:
A Lei Estadual nº 9.176/2009 criou o cadastro BLOQUEIO DE TELEMARKETING - NÃO IMPORTUNE, que tem o objetivo de impedir que as empresas de telemarketing efetuem ligações telefônicas aos números inscritos para vender produtos e serviços. Não se aplicam à lei as entidades filantrópicas que utilizam telemarketing para angariar doações e empresas de cobranças. A “Lei Não Importune” beneficia usuários de telefonia fixa e celular, pessoas físicas e jurídicas, com os DDDs do Estado do Espírito Santo, independente se a empresa que presta este tipo de serviço seja de outro Estado. O serviço é gratuito e o titular da linha é quem deve fazer a inscrição do número.