Reclamações contra telemarketing aumentaram 75% durante a pandemia

Reclamações contra os serviços de telemarketing aumentaram 75% durante a pandemia de coronavírus. Segundo o diretor-presidente do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Rogério Athayde, não somente reclamações de ligações indesejadas aos consumidores, como também de chamadas "fantasmas".

O que são as "chamadas fantasmas" e como evitá-las

Você também recebe centenas de ligações de números desconhecidos que simplesmente não completam? Problemas decorrentes de ligações indesejadas de telemarketing feitas por sistemas automatizados, os chamados "robocalls", por exemplo, tiram o sono de qualquer um. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o diretor-presidente do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Rogério Athayde, explica como o consumidor deve proceder nesse tipo de situação.

Especialistas da área digital apontam que essas ligações acontecem por dois motivos, principalmente. O primeiro é que as empresas de telemarketing usam uma espécie de disparador-carrossel de ligações. Nesse tipo de ligação, as empresas se aproveitam da grande quantidade de números de telefones cadastrados em uma base de dados e utilizam um disparador automático. Mesmo recusando a oferta, muitos consumidores continuam sofrendo com as ligações insistentes. As chamadas fantasmas também são feitas para validar um número de telefone.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogerio Ataide - 02-10-20

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