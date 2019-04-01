Recém-aposentados sofrem assédio de bancos para fazerem consignado

A partir desta segunda-feira, dia 1º, os bancos estão proibidos de fazer qualquer atividade de marketing ativo, oferta comercial, proposta e publicidade para novos aposentados e pensionistas antes dos 180 dias da data da concessão do benefício. Pelas novas regras, os benefícios estarão bloqueados para a realização de operações de créditos consignados, financiamentos e cartões de crédito até que haja autorização expressa por parte de seu titular ou representante legal.
Entretanto, novos beneficiários continuam sendo assediados insistentemente, como alerta a economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ione Amorim. Seja por telefone ou nas agências por bancos e financeiras, a conduta é abusiva e precisa ser denunciada, reforça a entrevistada. São pessoas que passam a receber propostas de empréstimo antes mesmo de o INSS notificá-las do benefício.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ione Amorim - 01-04-19