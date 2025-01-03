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Receita Saúde: recibo médico passa a ser eletrônico; entenda!

Ouça entrevista com o Delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Eduardo Roelke

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 jan 2025 às 10:52
Superintendência da Receita Federal, em Brasília
Superintendência da Receita Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A partir deste ano, profissionais da área da saúde só poderão emitir recibos de pagamento dos serviços por meio de um sistema da Receita Federal. O Receita Saúde passou a ser obrigatório para todos os que emitem recibos como pessoas físicas, desde a última quarta-feira (1°). Com a ferramenta, pacientes e médicos poderão consultar as informações diretamente no aplicativo. Os dados, posteriormente, precisarão ser informados na declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IPRF). Com a declaração pré-preenchida, o objetivo é diminuir o número de profissionais que caem na malha fina. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal e Delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Eduardo Roelke, explica o que muda. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Eduardo Augusto Roelke - 03-01-25.mp3

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