Receita Saúde: recibo médico passa a ser eletrônico; entenda!

A partir deste ano, profissionais da área da saúde só poderão emitir recibos de pagamento dos serviços por meio de um sistema da Receita Federal. O Receita Saúde passou a ser obrigatório para todos os que emitem recibos como pessoas físicas, desde a última quarta-feira (1°). Com a ferramenta, pacientes e médicos poderão consultar as informações diretamente no aplicativo. Os dados, posteriormente, precisarão ser informados na declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IPRF). Com a declaração pré-preenchida, o objetivo é diminuir o número de profissionais que caem na malha fina. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal e Delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Eduardo Roelke, explica o que muda. Ouça a conversa completa!