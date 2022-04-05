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CBN Imposto de Renda

Receita prorroga para 31 de maio entrega da declaração do IR

Ouça detalhes com a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Carla Cristina Tasso

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 abr 2022 às 11:44
Imposto de Renda 2022
Imposto de Renda 2022 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 para 31 de maio. A medida foi publicada nesta terça-feira (05) no Diário Oficial da União. Quem entrega primeiro tem mais chances de receber a restituição mais cedo. Se perder o prazo final de entrega do documento, o contribuinte precisará pagar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. A prorrogação, segundo a receita, visa mitigar eventuais efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19 que possam dificultar o preenchimento e envio das declarações, visto que alguns órgãos e empresas ainda não estão com seus serviços de atendimento totalmente normalizados. A conversa desta terça-feira (09) é com a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Cristina Tasso. 
CBN Imposto de Renda 2022 - 05-04-22.mp3

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