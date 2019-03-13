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IMPOSTO DE RENDA

Receita já registra aumento de 25% no envio de declarações no ES

Somente na primeira semana do prazo já foram recebidas pela Receita Federal mais de 35 mil declarações. No mesmo período no ano passado foram enviadas 28 mil declarações de IR

Publicado em 13 de Março de 2019 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mar 2019 às 11:54
O prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física começou no último dia 7 e somente na primeira semana já foram recebidas pela Receita Federal mais de 35 mil declarações de capixabas, o que representa um incremento no envio de 25%, já que no mesmo período no ano passado foram enviadas 28 mil declarações de IR.
O auditor fiscal da Receita Federal, Juliano Rezende Gama, em entrevista à CBN Vitória, acredita que o incremento se deva principalmente ao fato das pessoas quererem receber a restituição primeiro, como também ao aumento no número de capixabas que devem declarar o imposto este ano.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Juliano Rezende Gama - 13-03-19
O número total de pessoas que devem declarar o imposto de renda neste ano, no Estado, é de 565 mil.
 

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