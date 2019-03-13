Receita já registra aumento de 25% no envio de declarações no ES

O prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física começou no último dia 7 e somente na primeira semana já foram recebidas pela Receita Federal mais de 35 mil declarações de capixabas, o que representa um incremento no envio de 25%, já que no mesmo período no ano passado foram enviadas 28 mil declarações de IR.

O auditor fiscal da Receita Federal, Juliano Rezende Gama, em entrevista à CBN Vitória, acredita que o incremento se deva principalmente ao fato das pessoas quererem receber a restituição primeiro, como também ao aumento no número de capixabas que devem declarar o imposto este ano.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Juliano Rezende Gama - 13-03-19