Receita Federal: profissional liberal deve identificar cliente por CPF

Desde o dia 1º de janeiro, profissionais liberais devem identificar os clientes pessoas físicas que pagarem por seus serviços. Estão obrigados a prestar as informações médicos, odontólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, advogados, psicólogos e psicanalistas. A nova regra está na Instrução Normativa nº 1.531, que orienta para o uso do programa multiplataforma do Carnê-Leão relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física de 2015. Pela instrução, esses profissionais deverão atentar para a necessária identificação do CPF dos titulares do pagamento de cada dos serviços. A informação será obrigatória no preenchimento da declaração de rendimentos das pessoas físicas em 2016.O objetivo é evitar a retenção em malha de milhares de declarantes que preenchem o documento de forma correta e que, pelo fato de terem feito pagamentos de valores significativos a pessoas físicas, podem precisar apresentar documentos comprobatórios. De acordo com o delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Luiz Antônio Bosser, o cruzamento de dados fica facilitado e pode reduzir a incidência de capixabas na malha fina. No último ano, 16.689 contribuintes caíram nas garras do Leão no Espírito Santo, sendo que 20% desse número tem relação com despesas médicas. Ouça a entrevista ao programa CBN Cotidiano: