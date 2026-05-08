Receita Federal orienta sobre erros mais comuns que levam à malha fina

Já estamos no mês de maio e o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 termina logo mais, no próximo dia 29. Contribuintes precisam ficar atentos ao preenchimento dos dados, já que erros podem atrasar ou até impedir o pagamento da restituição. A Receita Federal do Brasil ultrapassou, na última quarta-feira (6), a marca de 20 milhões de declarações recebidas no país. A taxa de retenção em malha fiscal caiu para uma média de 6,18%. No Espírito Santo temos, até o momento, 21.548 declarações em malha. No mesmo período do ano passado tínhamos 18.776 declarações em malha, um percentual de 5,19%.