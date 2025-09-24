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Economia

Receita Federal nega que irá notificar adultos que vivem com os pais

Ouça entrevista com o delegado da Receita Federal em Vitória, Eduardo Roelke

Publicado em 24 de Setembro de 2025 às 11:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 set 2025 às 11:00
Superintendência da Receita Federal, em Brasília
Superintendência da Receita Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nos últimos dias, a Receita Federal teve que desmentir uma fake news que ganhou força nas redes sociais. Publicações em diferentes perfis estariam afirmando que a partir de 2026, adultos que ainda moram com os pais poderiam ser notificados e cair na malha fina. O boato gerou debates no ambiente digital e despertou dúvidas sobre o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), também chamado de "CPF dos Imóveis", previsto pela Reforma Tributária. Em nota, o órgão esclareceu que é falsa a informação de que a Receita estaria usando dados do CIB para identificar pessoas que vivem em imóveis sem contrato de aluguel.
Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal e delegado-geral da Receita Federal do Brasil em Vitória, Eduardo Augusto Roelke, esclarece o que muda na prática com a Reforma Tributária e quem realmente pode ser afetado. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - EDUARDO ROELKE - 24-09-25.mp3

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