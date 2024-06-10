Receita Federal: ferramenta protege CPF contra inclusão indevida em empresas

A Receita Federal lançou uma ferramenta de proteção a dados dos cidadãos, por meio do CPF. Segundo o órgão, a ferramenta visa impedir que, de forma fraudulenta, criminosos possam incluir o número do documento de um cidadão no quadro societário de uma empresa ou sociedade. "Essa nova funcionalidade oferecerá ao cidadão, de forma intuitiva, a possibilidade de impedir que o seu CPF seja incluído de forma indesejada no quadro societário de empresas e demais sociedades. Trata-se de uma funcionalidade gratuita, que protege o CPF do cidadão em todo o território nacional".