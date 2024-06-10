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Receita Federal: ferramenta protege CPF contra inclusão indevida em empresas

Ouça entrevista com o analista tributário da Receita Federal, Francisco Neuton

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 jun 2024 às 11:17
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG
A Receita Federal lançou uma ferramenta de proteção a dados dos cidadãos, por meio do CPF. Segundo o órgão, a ferramenta visa impedir que, de forma fraudulenta, criminosos possam incluir o número do documento de um cidadão no quadro societário de uma empresa ou sociedade. "Essa nova funcionalidade oferecerá ao cidadão, de forma intuitiva, a possibilidade de impedir que o seu CPF seja incluído de forma indesejada no quadro societário de empresas e demais sociedades. Trata-se de uma funcionalidade gratuita, que protege o CPF do cidadão em todo o território nacional".
"Além disso, abrange todos os órgãos registradores (Juntas Comerciais, Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas e OAB) e alcança todos os tipos jurídicos, incluindo o Microempreendedor Individual - MEI e Inova Simples. Com o CPF protegido, caso deseje participar de algum CNPJ, o cidadão poderá reverter o impedimento de forma simples, acessando a mesma funcionalidade e alterando a situação", informa.
Em entrevista à CBN Vitória, o analista tributário da Receita Federal, Francisco Neuton, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Francisco Neuton- 10-06-24.mp3
Acesso à Funcionalidade:
Canais Disponíveis: Através do Portal Nacional da Redesim e do canal de Serviços Digitais da Receita Federal.
Login Necessário: Os cidadãos devem acessar com sua conta GOV.BR.
[fonte: Receita Federal]

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