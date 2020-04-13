Receita Federal explica como fazer regularização do CPF pela Internet

Receita Federal Crédito: André Coelho / Agência O Globo

Um importante alerta aos contribuintes capixabas. O seu CPF precisa estar regularizado para que o cadastro no programa de auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal seja analisado. Essa exigência fez com que muitos trabalhadores corressem atrás da regularização do documento. Entre as razões estão pendências com a Receita Federal ou com a Justiça Eleitoral. Para o contribuinte que ainda estiver com problemas relativos ao CPF, o delegado-adjunto, Receita Federal do Brasil no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder, explica, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que não há nenhuma necessidade de ir a alguma agência física da Receita.

"Todo o encaminhamento deve ser feito pela internet, no site http://www.receita.economica.gov.br . Lá basta seguir para fazer a primeira conferência, no "comprovante da situação fiscal". E em seguida, somente se for necessário, "atualização de cadastro", diz.

Segundo o órgão, entre os principais problemas com o documento estão o cadastro com dados incorretos ou incompletos, pendências no Imposto de Renda ou com a Justiça Eleitoral. No final de semana de Páscoa, a 7ª Região Fiscal (RJ/ES) respondeu responder por 12.380 pedidos de regularização do documento. O delegado reforçou que o pedido de regularização do CPF pode ser realizado pela internet ou por e-mail, sem necessidade de se dirigir a uma unidade presencial de atendimento. Confira:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Ivon Pontes Schayder - 13-04-20

SERVIÇO:

O cidadão do Espírito Santo e Rio de Janeiro pode enviar e-mail para [email protected] , solicitando o serviço de regularização de CPF acompanhado da documentação descrita no seguinte link

Quem precisar utilizar o e-mail para regularizar o CPF deve seguir o seguinte caminho:

- No "Assunto" escreva apenas "CPF"