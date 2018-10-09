Receita Federal envia cartas para capixabas com problemas no IR

A Receita Federal iniciou agora em outubro uma ação destinada aos contribuintes que possuem inconsistências nas declarações de Imposto de Renda 2018, ano base 2017. Estão sendo enviadas mais de seis mil cartas para contribuintes no Espirito Santo que possuem a possibilidade de "autorregularização". Dessa forma, após receber a carta, o contribuinte poderá se regularizar acessando o site da Receita Federal, como explica em entrevista à CBN Vitória o auditor fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama.

Caso o contribuinte não aproveite a oportunidade de se "autorregularizar", poderá ser intimado formalmente para comprovação das divergências. Após receber intimação, não será mais possível fazer qualquer correção na declaração e qualquer exigência de imposto pelo Fisco será acrescida de multa de ofício de, no mínimo, 75% do imposto que não foi pago pelo contribuinte, ou que foi pago em valor menor do que o devido.