Receita Federal alerta sobre fake news envolvendo Pix e tributação!

Novamente o assunto tomou conta das redes sociais e vale o alerta! A Receita Federal voltou a desmentir informações falsas sobre suposto um monitoramento de transações via Pix para cobrança de impostos. Em nota oficial, emitida no último dia 14, o órgão afirma que não existe tributação sobre o Pix e nem fiscalização das movimentações financeiras com esse objetivo, prática proibida pela Constituição Federal. Segundo a Receita, mensagens alarmistas sobre “taxa do Pix” ou “imposto sobre transferências” são completamente falsas. O Pix é apenas um meio de pagamento, como dinheiro ou cartão, e não gera, por si só, qualquer tipo de tributo. "Não existe tributação de Pix e não existe tributação sobre movimentação financeira", destaca.