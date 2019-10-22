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DECLARAÇÃO RETIFICADORA

Receita envia 5,7 mil cartas para capixabas com inconsistências no IR

As explicações são delegado-adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 11:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 out 2019 às 11:30
Cerca de 330 mil contribuintes estão recebendo da Receita Federal cartas com avisos sobre indícios de inconsistências nas declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física relativas ao exercício 2019. As cartas começaram a ser enviadas no início da segunda quinzena de outubro. Segundo o delegado-adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder, no Estado, são 5.785 contribuintes capixabas que apresentaram indícios de inconsistências e que estão recebendo as cartas. Ele fala sobre os pontos de atenção com a carta. "Não se trata da intimação de um processo fiscalizatório, mas é um comunicado sobre inconsistências na declaração do imposto de renda para a própria pessoa corrigir, através de uma declaração retificadora. A própria carta mostra o caminho para fazer o acesso", explica. 
Ivon Pontes também alerta sobre esses detalhes para que o contribuinte não caia em possíveis golpes usando cartas com o nome da Receita Federal. O delegado explica que o cruzamento de dados é feito ao longo do ano. "Então, conforme o CPF do contribuinte aparece na relação com alguém que faça uma outra declaração, citando fonte pagadora, por exemplo, e essa relação não foi encontrada, ele é convidado a fazer essa retificação", diz. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Ivon Pontes Schayder - 22-10-19

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