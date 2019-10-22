Receita envia 5,7 mil cartas para capixabas com inconsistências no IR

Cerca de 330 mil contribuintes estão recebendo da Receita Federal cartas com avisos sobre indícios de inconsistências nas declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física relativas ao exercício 2019. As cartas começaram a ser enviadas no início da segunda quinzena de outubro. Segundo o delegado-adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder, no Estado, são 5.785 contribuintes capixabas que apresentaram indícios de inconsistências e que estão recebendo as cartas. Ele fala sobre os pontos de atenção com a carta. "Não se trata da intimação de um processo fiscalizatório, mas é um comunicado sobre inconsistências na declaração do imposto de renda para a própria pessoa corrigir, através de uma declaração retificadora. A própria carta mostra o caminho para fazer o acesso", explica.