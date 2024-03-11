Receita apresenta regras do IR 2024; entenda o que mudou

A Receita Federal divulgou as regras do Imposto de Renda 2024. O prazo de entrega vai de 15 de março até 31 de maio neste ano. Dentre as novidades há o aumento do limite de obrigatoriedade para entrega que subiu de R$ 28.559,70 para R$30.639,90 e aplicação da disponibilidade da declaração pré-preenchida para 75% dos declarantes. A partir do dia 15 deste mês, será liberado o acesso ao download dos programas IRPF 2024 e a disponibilização da declaração pré-preenchida. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor-fiscal da Superintendência Regional da 7ª Região Fiscal (RJ/ES) da Receita Federal do Brasil, Jorge Alberto dos Santos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!