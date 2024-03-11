Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Imposto

Receita apresenta regras do IR 2024; entenda o que mudou

Ouça entrevista com auditor-fiscal da Superintendência Regional da Receita Federal, Jorge Alberto dos Santos

Publicado em 11 de Março de 2024 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mar 2024 às 11:12
Declaração do Imposto de Renda
Declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação
A Receita Federal divulgou as regras do Imposto de Renda 2024. O prazo de entrega vai de 15 de março até 31 de maio neste ano. Dentre as novidades há o aumento do limite de obrigatoriedade para entrega que subiu de R$ 28.559,70 para R$30.639,90 e aplicação da disponibilidade da declaração pré-preenchida para 75% dos declarantes. A partir do dia 15 deste mês, será liberado o acesso ao download dos programas IRPF 2024 e a disponibilização da declaração pré-preenchida. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor-fiscal da Superintendência Regional da 7ª Região Fiscal (RJ/ES) da Receita Federal do Brasil, Jorge Alberto dos Santos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jorge Alberto dos Santos - 11-03-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Carlo Ancelotti? Veja a carreira e os títulos do treinador da Seleção Brasileira
Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados