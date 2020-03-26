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Receita amplia prazo para entrega de declarações de MEI e Simples

Agora, o prazo para entrega vai até o dia 30 de junho

Publicado em 26 de Março de 2020 às 18:07

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 mar 2020 às 18:07
Adiamento foi aprovado Crédito: Pixabay
O Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou para o dia 30 de junho de 2020 o prazo de apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) para as empresas do Simples Nacional e da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual referentes ao ano calendário de 2019. Mas para as pessoas físicas, o prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda 2020, por enquanto, está mantido até o dia 30 de abril. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Luiz Antônio Bosser, delegado da Receita Federal em Vitória, explica os novos prazos. Confira:
Entrevista - Fábio Botacin - Luiz Antônio Bosser

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