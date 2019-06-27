Receita alerta para que empresários não caiam em promessas vantajosas

O delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Luiz Antônio Bosser, alertou nesta quinta-feira (27) em entrevista à rádio CBN Vitória, para que os empresários capixabas não caiam no 'canto da sereia' e não se deixem levar por promessas de quitação de débitos junto à Receita com descontos vantajosos oferecidos por alguns escritórios de advocacia. Segundo ele, a Receita Federal e a Polícia Federal trabalham para desarticular um esquema de fraude envolvendo a venda de créditos fictícios para empresas compensarem impostos devidos à União. As primeiras apurações, no Espírito Santo, apontam prejuízos de aproximadamente R$ 423 milhões.

"É absolutamente importante ao empresário principalmente que não tem assessoria jurídica, que não se deixe seduzir por esse canto de seria, essas propostas milagrosas ao receber qualquer proposta deste tipo, não caia nela, procure a Receita Federal para que tenha esclarecida a situação", explicou Bosser.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Antônio Bosser - 27-06-19

Uma organização criminosa formada por escritórios de advocacia suspeitos de vender créditos fictícios para compensação de tributos federais foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (26). Policiais federais cumpriram mandados de busca em escritórios de advocacia no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.