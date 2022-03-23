Receita alerta para anúncios falsos que enganam quem tenta regularizar CPF

Mais golpe na praça! A Receita Federal está fazendo um alerta para anúncios falsos no Google – e outros sistemas de busca – que enganam quem tenta regularizar o CPF. Segundo o órgão, ao buscar pelo termo "regularizar CPF”, os primeiros resultados costumam ser anúncios de empresas, muitas vezes não confiáveis, que prometem regularizar a situação do CPF em troca do pagamento de uma taxa. Porém, além de não realizarem o serviço solicitado, elas roubam os dados do cidadão.? Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente Adjunto da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), auditor-fiscal Fábio Cardoso do Amaral, traz o alerta. Ouça a entrevista completa!