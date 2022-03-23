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Receita alerta para anúncios falsos que enganam quem tenta regularizar CPF

Quem explica como evitar o golpe é o superintendente Adjunto da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), auditor-fiscal Fábio Cardoso do Amaral

Publicado em 23 de Março de 2022 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 mar 2022 às 11:48
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG
Mais golpe na praça! A Receita Federal está fazendo um alerta para anúncios falsos no Google – e outros sistemas de busca – que enganam quem tenta regularizar o CPF. Segundo o órgão, ao buscar pelo termo "regularizar CPF”, os primeiros resultados costumam ser anúncios de empresas, muitas vezes não confiáveis, que prometem regularizar a situação do CPF em troca do pagamento de uma taxa. Porém, além de não realizarem o serviço solicitado, elas roubam os dados do cidadão.? Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente Adjunto da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), auditor-fiscal Fábio Cardoso do Amaral, traz o alerta. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cardoso do Amaral - 23-03-22.mp3
Quando realizada pelo site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-cpf), ou em suas unidades de atendimento, a regularização do CPF é gratuita.
O cidadão também tem a opção de contratar profissionais da área contábil para auxiliar no processo, porém é recomendável verificar a reputação do profissional, principalmente quando o serviço é contratado de maneira totalmente virtual. A Receita Federal já denunciou os anúncios fraudulentos ao Google, alertou as autoridades competentes e recomenda que as vítimas denunciem também.
[fonte: Receita Federal]

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