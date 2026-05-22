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IR 2026

Receita abre consulta ao 1° lote; entenda a ordem de recebimento!

Ouça entrevista com o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mai 2026 às 11:17
investimentos, imposto de renda, planejamento financeiro, finanças, dinheiro, orçamento
investimentos, imposto de renda, planejamento financeiro, finanças, dinheiro, orçamento Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
Reta final! O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, ano-base 2025, termina em 29 de maio. E, nesta sexta-feira (22), os contribuintes já podem fazer a consulta ao 1º lote de restituições do IR 2026. Os pagamentos serão feitos a partir de 29 de maio — mesmo dia em que se encerra o prazo para declaração. Este é o assunto em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026". Quem explica é o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama.
CBN - CBN Imposto de Renda 2026 - Juliano Rezende Gama - 22-05-26.mp3

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