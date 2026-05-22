Receita abre consulta ao 1° lote; entenda a ordem de recebimento!

Reta final! O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026, ano-base 2025, termina em 29 de maio. E, nesta sexta-feira (22), os contribuintes já podem fazer a consulta ao 1º lote de restituições do IR 2026. Os pagamentos serão feitos a partir de 29 de maio — mesmo dia em que se encerra o prazo para declaração. Este é o assunto em destaque nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026". Quem explica é o auditor-fiscal da Receita Federal no Espírito Santo, Juliano Rezende Gama.