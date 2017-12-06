Receba mensagens da Defesa Civil com alerta meteorológico

A partir do próximo dia 18, o capixaba poderá receber através de um torpedo SMS informações da Defesa Civil Estadual sobre alertas meteorológicos. Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, basta enviar uma mensagem de torpedo para o número 40199 e digitar o número do seu CEP, que o seu telefone estará cadastrado.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Wagner Borges - 06-12-17

Seguem as orientações da Defesa Civil

Sistema de Alerta por SMS

O sistema de alerta que usa mensagem de texto de celular para avisar moradores sobre o risco de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra, começará a funcionar a partir de 18 de dezembro no Espirito Santo.

O sistema de envio de SMS para alerta de desastres começou a ser utilizado no Japão a partir de 2007 e, atualmente, também funciona em mais de 20 países. No Brasil, o projeto-piloto foi ativado inicialmente em 20 municípios de Santa Catarina, onde moram cerca de 500 mil habitantes. Em junho, outras cinco cidades do Paraná, com cerca de 100 mil moradores, passaram também a contar com o serviço. Agora chegou a vez do Espírito Santo.

Esse serviço realmente é gratuito?

Sim, o serviço é totalmente gratuito, tanto o envio de SMS quanto o recebimento de alertas.

Como faço para cadastrar meu CEP?

O CEP pode ser enviado em qualquer formato ex: 83045720, 83045-720, se o CEP foi aceito você recebera uma mensagem de confirmação, aí você já começará a receber os alertas para sua região.

Posso cadastrar mais de um CEP?

Sim, a quantidade de CEPs que você pode cadastrar é ilimitado, mas deve ser feito um cadastro para cada CEP.

Como devo proceder para parar de receber os alertas?

Envie um SMS, com a palavra SAIR e o número do CEP e aguarde o recebimento da confirmação.

Eu consigo descobrir quais CEPs estão cadastrados no meu telefone?

Para consultar um CEP cadastrado, o usuário deverá enviar a mensagem "consultar" para o número 40199.

Caso o usuário tenha ao menos um CEP cadastrado com o status "cadastrado", ele receberá o(s) cep(s) cadastrado conforme a seguinte mensagem:

"Para este numero de celular existe(m) o(s) seguinte(s) CEP(s) cadastrados: 00000000,00000000,00000000"

Caso o usuário não possua nenhum CEP cadastrado com o status "cadastrado", ele receberá a seguinte mensagem:

"Para este numero de celular não existe CEP cadastrado. Para realizar o cadastro, envie SMS gratuito para 40199 com o CEP de interesse, sem espaços ou hífens "

Como devo fazer para saber todos os comando disponíveis?

Para obter a lista de comandos a população poderá enviar a palavra ajuda ou uma mensagem inválida para número do sistema.

O sistema retornará a lista dos comandos (CADASTRAR, CONSULTAR e SAIR CEP), com a seguinte mensagem:

"Para cadastro envie o numero do CEP para 40199. Para cancelamento envie SAIR e o CEP para 40199. Para consultar CEP cadastrado envie CONSULTAR para 40199".