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CENÁRIO URBANO

Recadastramento imobiliário vai identificar crescimento da Serra

Procedimento vai contabilizar imóveis, praças, comércio e até árvores do município para traçar estratégias

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 17:48

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

18 fev 2020 às 17:48
A Prefeitura da Serra está realizando o recadastramento imobiliário para identificar os serviços disponíveis e as deficiências da cidade. Em agosto do ano passado, um veículo percorreu as ruas da cidade para registrar, em imagens 360º, as mudanças no cenário. Agora, cadastradores visitam os imóveis para concluir o processo. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (18), o diretor do Departamento de Cadastro Técnico da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefa), Stênio Rodrigues, explicou que o recadastramento vai mapear os imóveis, comércio, praças, quadras de esporte e até as árvores existentes para traçar estratégias.
Entrevista - Lucas Valadão - Stenio Rodrigues - 18-02-20
O último recadastramento no município foi realizado em 2005. Segundo Rodrigues, de lá para cá, houve um crescimento perceptível nas regiões de Colina de Laranjeiras, Morada de Laranjeiras e Civit. A estimativa é de que a região de Macafé, próximo a Serra Sede, também apresente um maior número de casas e condomínios.

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