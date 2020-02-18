Recadastramento imobiliário vai identificar crescimento da Serra

A Prefeitura da Serra está realizando o recadastramento imobiliário para identificar os serviços disponíveis e as deficiências da cidade. Em agosto do ano passado, um veículo percorreu as ruas da cidade para registrar, em imagens 360º, as mudanças no cenário. Agora, cadastradores visitam os imóveis para concluir o processo. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (18), o diretor do Departamento de Cadastro Técnico da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefa), Stênio Rodrigues, explicou que o recadastramento vai mapear os imóveis, comércio, praças, quadras de esporte e até as árvores existentes para traçar estratégias.