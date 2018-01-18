Recadastramento biométrico em Vila Velha: tire suas dúvidas

A Central de Recadastramento Biométrico, em Vila Velha, continua movimentada. O prazo para fazer a atualização vai até sexta-feira (19), mas eleitores de Vila Velha que não conseguirem fazê-la vão poder pegar senha para atendimento até o dia 22 de janeiro. Desta forma, vai garantir que todos os eleitores passem pela biometria, sem o risco de cancelamento do título de eleitor.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), esse agendamento acontecerá apenas para quem for à Central de Recadastramento até o dia 19 e não conseguir ser atendido, por causa da grande procura. Marcos Roberto de Souza, chefe da Central de Recadastramento Biométrico de Vila Velha, tira as últimas dúvidas com relação ao recadastramento. Confira!
Entrevista - John Gomes - Marcos Roberto de Souza - 18-01-18