Recadastramento biométrico em Vila Velha: tire suas dúvidas

A Central de Recadastramento Biométrico, em Vila Velha, continua movimentada. O prazo para fazer a atualização vai até sexta-feira (19), mas eleitores de Vila Velha que não conseguirem fazê-la vão poder pegar senha para atendimento até o dia 22 de janeiro. Desta forma, vai garantir que todos os eleitores passem pela biometria, sem o risco de cancelamento do título de eleitor.