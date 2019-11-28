Realidade virtual é testada no tratamento de medos e fobias no ES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em parceria com a Faesa e a Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná, está selecionando voluntários para testar um tratamento para medos e fobias com a ajuda da realidade virtual. Os pesquisadores utilizam um simulador para que os pacientes, através de óculos especiais, visualizem cenários com imagens tridimensionais que levam a sensação simulada de estarem diante da situação temida. O modelo permitiria a vivência do medo e da ansiedade de forma segura, propiciando o enfrentamento da dificuldade, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória a pesquisadora Fabiana Pinheiro Ramos, Doutora em Psicologia.

A pesquisa foi iniciada no mês de março deste ano, com oito pacientes, utilizando o simulador uma vez por semana. Agora, serão 20 vagas a serem ocupadas após uma entrevista inicial com os pesquisadores, quando serão coletadas as informações relevantes para a psicoterapia. Ao lado do grupo que utiliza o simulador, há os pacientes que não fazem uso da realidade virtual no tratamento psicológico. A ideia é comparar a adoção da ferramenta tecnológica com a terapia por exposição direta e gradual à situação temida. Os interessados devem ter mais de 18 anos e não estar fazendo tratamento psicológico ou uso de medicamentos para fobias. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (27) 99713-7198, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.