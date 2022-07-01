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Economia

Real: moeda oficial do Brasil completa 28 anos

Brasil teve outras oito moedas: réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro (novamente), cruzado, cruzado novo, cruzeiro (pela terceira vez) e cruzeiro real

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 jul 2022 às 11:11
Economia, moeda, real, dinheiro
Economia, moeda, real, dinheiro Crédito: Pixabay
Há 28 anos nascia o Real, a moeda que é oficial do Brasil, e que chegou em 1º de julho de 1994 com a promessa de conter a inflação galopante. Se hoje reclamamos da inflação de quase 12% registrada nos últimos 12 meses, imagine naquela época em que o aumento de preços atingiu quase 2.500% ao ano? Em entrevista à CBN Vitória, o economista Antônio Marcos Machado, relembra o momento que o país enfrentava na época e como lidávamos com o dinheiro. Antes de o real chegar, o Brasil teve outras oito moedas, pela ordem: réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro (novamente), cruzado, cruzado novo, cruzeiro (pela terceira vez) e cruzeiro real.
Entrevista Fernanda Queiroz - Antonio Marcus Machado - 01-07-22

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