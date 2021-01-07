Reajuste retroativo encarece plano de saúde em 2021; entenda

O ano começou com o preço dos planos de saúde mais salgado! Isso porque, além do valor da mensalidade, estão sendo cobradas também as parcelas retroativas do reajuste que deveria ter sido aplicado ano passado. Por conta da pandemia de coronavírus, a correção anual e o aumento por faixa etária foram suspensos. Quem traz mais detalhes é o diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde. Ao longo deste ano, o valor que não foi cobrado do consumidor será fracionado e acrescido nos boletos. Além de tudo, entre abril e maio o consumidor terá ainda que arcar com os reajustes deste ano, que vão se acumular na conta e pesar no bolso. Essa cobrança fracionada foi autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em novembro do ano passado. Acompanhe!