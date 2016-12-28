Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Reajuste para servidor e novos concursos só quando a crise passar", diz Hartung
RETROSPECTIVA 2016

"Reajuste para servidor e novos concursos só quando a crise passar", diz Hartung

Durante entrevista à CBN Vitória, Hartung também admitiu que pretende deixar o PMDB e disputar eleições em 2018

Publicado em 28 de Dezembro de 2016 às 12:27

Publicado em 

28 dez 2016 às 12:27
Reajuste para servidor público e novos concursos só serão possíveis quando a crise financeira que assola o país passar. A afirmação foi feita nesta quarta-feira (28) pelo governador Paulo Hartung, mesmo dia em que o Orçamento do Estado para 2017 é sancionado. Durante entrevista à CBN Vitória, Hartung também declarou que em 2018 "não irá deixar o Estado muito longe do precipício", já dando sinais de que o ano de 2017 não será fácil.
Hartung também admitiu que pretende deixar o PMDB e disputar eleições em 2018. Fez um apelo para que o Judiciário e o Tribunal de Contas decidam a situação da Terceira Ponte e também admitiu que não há nenhum impedimento para uma futura privatização do banestes.
Retrospectiva 2016 - Governador Paulo Hartung - 28-12-16

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados