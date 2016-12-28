"Reajuste para servidor e novos concursos só quando a crise passar", diz Hartung

Reajuste para servidor público e novos concursos só serão possíveis quando a crise financeira que assola o país passar. A afirmação foi feita nesta quarta-feira (28) pelo governador Paulo Hartung, mesmo dia em que o Orçamento do Estado para 2017 é sancionado. Durante entrevista à CBN Vitória, Hartung também declarou que em 2018 "não irá deixar o Estado muito longe do precipício", já dando sinais de que o ano de 2017 não será fácil.