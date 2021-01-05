Reajuste do salário mínimo impacta outros benefícios; entenda

De 1.045 para 1.100 reais. O ano começou com reajuste do salário mínimo. E esse valor reajustado também impacta em outros pagamentos vinculados ao piso nacional, ou seja, o seguro-desemprego, abono do PIS/Pasep e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O reajuste mínimo foi de 5,26% e já está valendo. Quem traz esse panorama é o presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Celso Bissoli, em entrevista ao CBN Cotidiano. O economista também explica como esse aumento também impacta no orçamento do governo. Ouça: