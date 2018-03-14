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COMISSÃO NA CÂMARA

Reajuste do pedágio da BR 101 deverá ser menor em maio

Em audiência, o diretor-geral da (ANTT), Mário Rodrigues Júnior, destacou que o reajuste de maio, será efetivado, porém, com o impacto negativo

Publicado em 14 de Março de 2018 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 mar 2018 às 12:07
O pedágio da BR 101 previsto contratualmente para ser reajustado em maio, poderá ser menor do que o aplicado em 2017, quando ocorreu um aumento de 15,13%. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o reajuste de maio, no aniversário da concessão e conforme dita o contrato de administração da via, será efetivado, porém, com o impacto negativo na tarifa 3,98%, referente à revisão de outubro de 2017, somados a outros 7,2%, referente aos cálculos de janeiro de 2018. 
Em entrevista ao CBN Vitória desta quarta-feira (14), o deputado federal Marcus Vicente, coordenador da Comissão de Fiscalização Externa da BR 101 explicou que esta informação foi dada pelo diretor-geral da (ANTT), Mário Rodrigues Júnior, em audiência pública na Câmara. Com isto, os deputados decidiram suspender o pedido ao TCU para o congelamento do reajuste, já que a ANTT afirmou que concederá este deságio no reajuste de aniversário da concessão, em maio.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dep. Federal Marcus Vicente - 14-03-18

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