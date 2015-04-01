Reajuste do funcionalismo ficará para depois, diz vice-governador

Reajuste do funcionalismo público só será discutido após se obter liquidez em caixa. Em entrevista ao CBN Vitória, o vice-governador Cesar Colnago enfatizou que o compromisso é em manter o salário em dia, liquidar dívidas e somente quando houver recurso em caixa que o assunto será tratado. Colnago também falou sobre a revisão do projeto do aquaviário de Vitória, que contará apenas com uma linha, o arquivamento do projeto da Quarta Ponte, a não construção do viaduto que daria acesso de caminhões ao Porto de Vitória. Segundo o vice-governador, o principal investimento em mobilidade será o BRT.