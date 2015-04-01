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Reajuste do funcionalismo ficará para depois, diz vice-governador

Reajuste do funcionalismo público só será discutido após se obter liquidez em caixa. Em nova entrevista ao CBN Vitória, o vice-governador Cesar Colnago enfatizou que o compromisso é em manter o salário em dia, liquidar dívidas e somente quando houver recurso em caixa que o assunto será tratado

Publicado em 01 de Abril de 2015 às 16:10

Publicado em 

01 abr 2015 às 16:10
Reajuste do funcionalismo público só será discutido após se obter liquidez em caixa. Em entrevista ao CBN Vitória, o vice-governador Cesar Colnago enfatizou que o compromisso é em manter o salário em dia, liquidar dívidas e somente quando houver recurso em caixa que o assunto será tratado. Colnago também falou sobre a revisão do projeto do aquaviário de Vitória, que contará apenas com uma linha, o arquivamento do projeto da Quarta Ponte, a não construção do viaduto que daria acesso de caminhões ao Porto de Vitória. Segundo o vice-governador, o principal investimento em mobilidade será o BRT.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cesar Colnago - 01-04-15

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